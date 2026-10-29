Саммит Россия-Африка: третий прошел. Успешно

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Партнерство c Африкой для России – всерьез и надолго. Это продемонстрировал завершившийся в Москве третий российско-африканский саммит.

"Мы говорим о том, что Россия возвращается и фактически вернулась в Африку после того периода, в 1990-е годы, когда ввиду развала Советского Союза мы потеряли там многих партнеров, утратили связи", - заявил в преддверии встречи в верхах заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко, курирующий африканское направление. В пользу этих слов свидетельствуют факты.

Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года и по итогам 2025 года превысил $27 млрд. Крупнейшими торговыми партнерами РФ традиционно являются Египет, Алжир. Активно развиваются экономические связи с Марокко, ЮАР, Тунисом, Нигерией, другими государствами, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, одним из важнейших направлений для России и для Африканского континента есть и будет обеспечение продовольственной безопасности.

Только за прошлый, 2025 год, Россия поставила в африканские страны свыше 18 млн тонн зерна, а за первые девять месяцев текущего 2026 года поставила еще 13 млн тонн. Растут и поставки, кстати говоря, минеральных удобрений. В прошлом году они составляли 1,5 млн тонн, а в текущем - превысили 2,2 млн тонн. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, сообщил о планах разместить российский портовый транспортно-логистический хаб на восточном побережье Африки, как части международного транспортного коридора Север - Юг, а также о проектах в области улучшения ирригации, водо- и землепользования для повышения устойчивости сельского хозяйства и в целом продовольственной системы в Сахельском регионе.

Россия планомерно расширяет и дипломатическое присутствие в Африке. С 2022 года были открыты три новых дипломатических представительства - в Южном Судане, Гамбии, Союзе Коморских островов, еще пять возобновили работу: в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне и Того. Сегодня в Африке действуют 48 российских посольств. В планах открытие 49 российского посольства - в Либерии.

Участие в саммите приняли 48 из 54 африканских государств, 21 страна была представлена на уровне глав государств. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что в предыдущем саммите в 2023 году в Санкт-Петербурге главами государств были представлены 17 из 48 стран Африки. Тем не менее, наблюдатели обратили внимание, что некоторые из тех, кто во времена СССР входил в группу африканских стран с социалистической ориентацией, представлены на нынешнем саммите на относительно низком уровне, а шесть и вовсе не направили своих представителей.

Борисенко в беседе с "Интерфаксом" прокомментировал этот факт, призвав не искать политических мотивов. "Мы относимся (к этому – ИФ) совершенно спокойно, у всех стран свои обстоятельства. Приезжают представители практически всех национальных государств Африки и практически всех региональных организаций Африки. Если кто-то представлен не на самом высшем уровне, естественно, на это есть свои объективные причины, связанные либо с состоянием здоровья, либо с ситуацией внутри страны, - здесь не стоит искать политических мотивов", - сказал замминистра.

"Хотя мы понимаем, что страны Запада работают активно против взаимодействия Африки с Россией, но, тем не менее, мы видим, что африканские партнеры с готовностью едут в Россию, сотрудничают с нашей страной", - продолжил Борисенко. Он также выразил надежду на закрепление данной тенденции благодаря третьему саммиту Россия-Африка.

Сверхнасыщенные дни

Организаторы саммита расстарались на славу. Все дни были до предела заполнены огромным количеством всевозможных мероприятий. Президент РФ Владимир Путин до самой ночи проводил встречи со своими африканскими коллегами. Его помощник Ушаков назвал график главы государства в эти дни сверхнасыщенным. В каждый из двух основных дней саммита проводилось пленарное заседание с участием президента РФ.

В первый день Путин выступил на пленарной сессии форума "Россия – Африка". В своем выступлении российский президент назвал необратимой тенденцией становление реальностью многополярного мира. При этом, отметил президент, это становление идет непросто, так как встречает сопротивление стран, привыкших мыслить колониальным прошлым и обогащаться за чужой счет. Он сказал, что на смену однополярному миру приходит более справедливый, где слышны голоса большинства.

Путин подчеркнул, что влияние и авторитет африканского континента на мировой арене растет, а сама Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из центров международной экономики. Россия в свою очередь активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению Африки, отметил президент, и выступает за усиление роли Африки в принятии ключевых решений в международных организациях. Путин акцентировал внимание на том, что Африке нужны решения, которые позволят ей распоряжаться собственными ресурсами.

При этом, сказал российский президент, Россия готова расширять географию поставок продовольствия в Африку и продолжит помогать континенту в сфере охраны здоровья. Сейчас РФ участвует в реализации более 30 перспективных проектов в 16 странах Африки.

После пленарной сессии был предусмотрен осмотр выставки передовых российских решений в ключевых сферах экономики и социальной сфере. Неожиданно для всех "доминирующим экскурсоводом", как его назвал позже Дмитрий Песков, стал сам Путин. Как и положено, на смену пище духовной пришла пища насущная - на выходе гостям саммита предложили мороженое. Путин от угощения тоже не отказался.

Чуть позже пища насущная продолжилась в Кремле, где президент РФ организовал торжественный прием для своих гостей. "У африканцев есть хорошая поговорка: когда корни глубокие, нет причин бояться ветра. Действительно: как бы ни менялся мир, какой бы ни была политическая или экономическая конъюнктура, дух и принципы отношений России со странами Африки остаются неизменными", - сказал Путин, поднимая тост на российско-африканскую дружбу.

Рабочий день российского президента продолжился и после приема серией двусторонних встреч, которые завершились ближе к полуночи.

И в горе, и в радости

Второй день саммита стартовал с пленарного заседания. Путин в своем выступлении обозначил интерес российских компаний в условиях санкций в переносе части производств в страны Африки. По словам президента РФ, доля рубля в российско-африканских коммерческих операциях уже составляет до 85%, а компании из России ведут бизнес в Африке на равных, а не в духе колониализма. Россия также остается стабильным поставщиком продовольствия и продукции АПК на рынок Африки – это осязаемый вклад в продовольственную безопасность континента.

Путин напомнил, что Россия много делает и для укрепления оборонного и силового потенциала стран Африки, соглашения о военном и военно-техническом сотрудничестве заключены к настоящему моменту с 45 государствами континента.

В ходе первой части заседания смогли высказаться многие гости саммита, в результате чего мероприятие продлилось 3 часа. Вторая часть заседания была закрыта от СМИ и прошла в формате рабочего завтрака, где продолжился обмен мнениями. Начавшийся в обед завтрак плавно перешел по времени в ужин, Путин дал высказаться каждому гостю, пояснил Песков.

Чаще всего выступления звучали на французском, испанском, португальском и английском языках. Примечательным в этой связи оказалось выступление президента Мадагаскара, который выбрал малагасийский язык, и переводчицы, которая синхронно переводила его на русский язык. Он заявил, что его страна надеется привлечь российских инвесторов, развивая цепочки добавленной стоимости и экспорт.

Председатель Президентского совета Ливии выразил надежду на возвращение российских компаний в страну, а также на возобновление проектов в сфере энергетики. Энергетическая тема была одной из ведущих за этим круглым столом в Александровском зале Кремля. Так, президент Ганы сообщил, что его страна начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС в стране, так как существует проблема недостаточного уровня генерации электричества. Над созданием своей первой АЭС работает и Эфиопия, рассказал премьер-министр этой страны. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией в этом вопросе особенно необходимо.

Российский президент подчеркнул, что наша страна является одним из мировых лидеров в энергетике вообще и в атомной энергетике в частности. По его словам, из 32 блоков атомных электростанций, которые строятся иностранными компаниями в странах Третьего мира, 20 строятся российской компанией "Росатом".

Президент Республики Конго пригласил РФ присоединиться к инициативе по восстановлению экосистем и расширению лесных массивов. Путин в свою очередь отметил, что экологические вопросы для России представляют особый интерес, так как она обладает уникальными лесными богатствами.

Не меньшей популярностью пользовалась тема реформы Совета Безопасности ООН. Президент Демократической Республики Конго сказал, что это стало бы исторической вехой для африканского континента. Ему вторил лидер Экваториальной Гвинеи, заявивший о необходимости исправить историческую несправедливость, которая выражается в отсутствии представителей Африки среди постоянных членов СБ ООН.

Со своими коллегами Путин согласился, он отметил, что роль и значение Африки растут, а ее представительство в универсальных международных организациях должно быть обеспечено, однако обратил внимание коллег, что действовать нужно аккуратно, на основе широкого консенсуса, чтобы не разрушить то, что есть сейчас, и напомнил, что МИД РФ работает над вопросом представительства Африки. По его словам, другого такого универсального инструмента, как ООН и ее Совет Безопасности, у международного сообщества пока нет.

Президент Бурунди и по совместительству председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе в своем выступлении сказал, что Россия всегда оставалась верным другом Африки, прислушивалась к развивающимся странам и поддерживала из в период трудностей: "Россия стала нам всесезонным другом: в снега и дожди Россия остается с нами, плечом к плечу стоит с нами. Истинный друг познается в беде".

Традиция будет продолжена

По итогам второго дня Путин и Ндайишимийе провели пресс-конференцию.

Президент Путин начал свою речь с того, что отметил, что проведение регулярных саммитов Россия-Африка стало уже доброй традицией. Он сообщил, что по его итогам была одобрена декларация московского саммита; кроме того, Россия и страны Африки утвердили план действий до 2029 года.

Россия продолжит поставки зерновых в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе. Кроме того, будут нарощены поставки в Африку эффективных лекарств. Россия и страны Африки настроены и далее действовать сообща для развития взаимной торговли. Путин подчеркнул, что РФ готова к совместной работе со странами Африки в сфере атомной энергетики.

Россия искренне стремится выстраивать с Африкой стратегическое партнерство, и это желание взаимно. Саммит прошел успешно, резюмировал Путин. Место и дата следующего саммита Россия – Африка будут объявлены своевременно.

Но не только Африка волновала журналистов. В частности, отвечая на вопросы журналистов, Путин сказал:

Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии сразу сказали, что звонят в национальном качестве. Критика в их адрес – не наше дело, но я считаю, что они поступили правильно, позвонив. Есть в Европе те, кто хочет наладить конструктивный диалог, мы всегда это поддерживаем.

РФ не хочет войны с Европой, но готова к ней. А если зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет, пусть об этом не забывают.

Мы не хотим, чтобы в Балтийском море сложилась ситуация как в Персидском заливе и Ормузском проливе, но готовы ответить на любой вызов.

Россия хорошо помнит уроки Первой и Второй мировых войн и делает все, чтобы ничего подобного не повторилось.

Очень много вопросов осталось неотвеченными, судя по взмывавшим в воздух рукам журналистов, но Путин напомнил, что он тут не один и вынужден был удалиться. В графике у него еще немало двусторонних встреч с африканскими коллегами, которые продолжатся в четверг и даже в пятницу, уже после официального завершения саммита Россия – Африка.

Африка далекая и близкая, молодая и древняя. Ни один континент не подвергался такому разграблению людских и природных ресурсов со стороны колониальных держав. А между тем, Африка считается колыбелью человечества.

По мнению ученых, именно в Восточной Африке произошли основные начальные этапы эволюции человека. Оттуда же человечество начало растекаться по всему миру. Ученые также предполагают, что Восточная Африка в будущем станет новым континентом, отделенным от остальной Африки океаном из-за проходящего через Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии разлома тектонических плит.

Но это уже другая история и случится она не в нашей жизни. А пока подождем три года до следующего саммита и посмотрим, какие перемены произойдут за это время в российско-африканских отношениях.

К истории

Первый Саммит и Экономический форум Россия – Африка состоялись 23–24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". Столь масштабное мероприятие проводилось в современной России впервые и аналогов в истории российско-африканских отношений у него не было. Тогда определились приоритетные направления экономического сотрудничества, по которым можно достичь конкретных результатов в какой-то обозримой перспективе. В мероприятии приняли участие официальные представители всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств.

По итогам встречи "в верхах" была принята декларация, которая содержала согласованные цели и задачи дальнейшего развития российско-африканского взаимодействия во всех его измерениях: политике, безопасности, экономике, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Второй Саммит и Экономический и гуманитарный форум Россия – Африка состоялись 27–28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге. Количество первых лиц на саммите заметно сократилось по сравнению с сочинским из-за рабочего графика ряда лидеров, а также из-за попыток Запада оказать на них давление. Несмотря на это участие приняли официальные делегации 48 стран и пяти крупнейших интеграционных объединений континента.

По итогам саммита тогда было принято совместное заявление по Африканской мирной инициативе, нацеленной на достижение прекращения боевых действий на Украине.