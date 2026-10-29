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Регистрировать IMEI привезенных из-за границы смартфонов можно будет бесплатно на сайте "Госуслуг"

Регистрировать IMEI привезенных из-за границы смартфонов можно будет бесплатно на сайте "Госуслуг"
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Регистрировать IMEI-номера привезенных из-за рубежа мобильных телефонов можно будет бесплатно на сайте "Госуслуг", заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Что изменится после 1 марта (2027 года - ИФ). Если вы придете в магазин на территории Российской Федерации покупать смартфон, его IMEI уже будет прописан в "белой" базе. Если вы привезете телефон из-за границы, вы также сможете его подключить, пользоваться им. Просто этот IMEI вам нужно будет вручную вбить на сайте "Госуслуг" и будет это абсолютно бесплатно", - сказал Боярский в четверг в видеопубликации в своем канале в Мах.

Таким образом он прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию о введении обязательной регистрации смартфонов, привезенных из-за рубежа для личного пользования, по идентификатору IMEI.

Глава комитета отметил, что соответствующая норма о создании базы IMEI-номеров предусмотрена во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством, который принят летом этого года.

IMEI – это длинный набор цифр, уникальный номер устройства, который присваивается ему на заводе-изготовителе, прошивается сквозь все его детали, его нельзя ни стереть, ни изменить, пояснил Боярский.

"Соответственно, появится база легальных, чистых IMEI-номеров и тех, которые себя скомпрометировали. И их операторы связи смогут отключать", - добавил глава комитета.

По его словам, база IMEI-номеров создается как для телефонов, купленных в РФ, так и привезенных из-за границы, для противодействия преступлениям. В частности, это позволит кратно снизить кражи "дорогих, да и любых, в принципе, мобильных устройств, поскольку использовать смартфон с IMEI, который попадет в черный список, будет невозможно, он попросту превратится в "кирпич", пояснил парламентарий.

"Равно как и бессмысленным станет разбирать его на запчасти, потому что в них тоже прописан этот IMEI. Так что сделано это для того, чтобы навести порядок в сфере обращения серых или, скажем так, криминальных устройств", - отметил глава комитета.

Госдума Сергей Боярский
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Регистрировать IMEI привезенных из-за границы смартфонов можно будет бесплатно на сайте "Госуслуг"

 Регистрировать IMEI привезенных из-за границы смартфонов можно будет бесплатно на сайте "Госуслуг"

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