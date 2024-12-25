Более 23 тыс. тонн загрязненного мазутом песка собрали на Кубани

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Около 23,5 тыс. тонн загрязненного мазутом песка и грунта вывезли с Черноморского побережья Краснодарского края для утилизации на спецпредприятия, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"По пяти секторам продолжаются работы по уборке загрязненного песка и грунта (один Темрюкский сектор, четыре сектора в Анапе). Собрано 29 918 тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено на полигоны сбора более 23,5 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в Керченском проливе обследовано 295 квадратных километров акватории, площадь обработанной акватории составляет 29 400 квадратных километров. Установлено 450 метров боновых заграждений.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось на 54 км.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС. 25 декабря губернатор региона Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории края.