Критерии для семейной ипотеки на вторичном рынке будут готовы к концу года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Основные критерии для распространения программы семейной ипотеки на вторичный рынок будут подготовлены уже до конца года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг.

"Мы комплексно считаем подходы и к концу года должны их уже высчитать и внести определенные предложения", - отметил вице-премьер.

Он напомнил, что подобный опыт у правительства есть. Ранее принималось решение о распространении дальневосточной ипотеки на вторичный рынок в Чукотском округе, в Магадане. Этот базовый опыт будет использован и сейчас, пояснил Хуснуллин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что "Семейная ипотека" под 6% должна быть сохранена и распространена на вторичное жилье в населенных пунктах, где почти нет новостроек.

Комментируя предложение, Хуснуллин сообщал, что в РФ насчитывается всего 800 малых и средних городов, где мало строится или не строится совсем новое жилье. В эти регионы и будут выделены дополнительные средства.

"Надо понять, какое количество населённых пунктов (подойдёт для программы - ИФ). Потому что где-то условно строится один дом, а где-то ни одного, таких населенных пунктов, кстати, несколько сотен. Поэтому мы сейчас с Минфином, с Минстроем, с регионами, очень активно эту работу (по определению населённых пунктов - ИФ) ведем", - пояснил вице-премьер, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможном перечне таких населенных пунктов.

Хуснуллин также добавил, что важной темой является и качество жилья. "Какое должно быть жилье? Если человек жилье купит, а потом завтра оно либо ветхое, либо аварийное! Поэтому мы сейчас анализируем, в каком состоянии должно быть жилье", - подчеркнул он.

Кроме того, нужно проанализировать, есть ли свободное жилье на рынке в этих населенных пунктах, сколько оно стоит и т.д.

Хуснуллин подчеркнул, что такой анализ необходим для определения размера возможного финансирования подобного направления программы семейной ипотеки.

В июле "Семейную ипотеку" по ставке 6% продлили до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Кроме того, "Семейную ипотеку" могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид.