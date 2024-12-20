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Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок

При этом президент подчеркнул, что семейная ипотека должна быть сохранена "без всяких изъятий"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Семейная ипотека под шесть процентов должна быть сохранена и распространена на вторичный рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить. Без всяких изъятий: семейная ипотека под 6% должна остаться. Но, считаю, что возможно было бы добавить еще одну новацию. Сегодня эта ипотека семейная действует только в случае приобретения нового жилья, она не действует на вторичном рынке. (...) Я все-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жилье под льготную ставку 6% и на вторичном рынке", - заявил Путин на заседании Госсовета в пятницу.

При этом он предложил, что это должен быть вторичный рынок в тех населенных пунктах, где "практически не строится новое жилье".

"Думаю, что это не может негативным образом отразиться на деятельности строительных компаний и стройки в целом", - сказал Путин.

При этом он попросил правительство выработать ясные критерии, в том числе, при определении таких населенных пунктов, где новое жилье практически не строится.

Семейная ипотека

В начале июля министерство финансов России сообщило о продлении семейной ипотеки по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Также семейную ипотеку могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид.

Хроника 07 июня – 20 декабря 2024 годаИпотека в России
Владимир Путин
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