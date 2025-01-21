Россельхозбанк возобновил выдачу "Семейной ипотеки"

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россельхозбанк возобновил прием заявок и проведение сделок по государственной программе "Семейная ипотека", рассказали в пресс-службе РСХБ.

"Продукт пользуется высоким спросом у клиентов Россельхозбанка и занимает значительную долю в общем портфеле выдач жилищных кредитов", - отметила заместитель председателя правления банка Елена Батурова.

Субсидированное кредитное решение доступно для семей с детьми в онлайн-канале на платформе "Своё Жильё". Россельхозбанк принимает заявки на приобретение жилья по программе на территориях Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее ряд крупных банков заявлял о прекращении работы с программой в связи завершения ее лимитов. На "Прямой линии" в декабре президент Владимир Путин заявил о недопустимости осложнений с получением ипотеки по льготным программам из-за исчерпания лимитов у банков. На слова главы государства отреагировал Минфин, где уточнили, что подготовят изменения в правила "Семейной ипотеки", чтобы исключить из нее механизм лимитов.

В июле "Семейную ипотеку" по ставке 6% продлили до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Сумма кредита не превышает 12 млн рублей для жителей Московского региона, Петербурга и Ленобласти, для жителей остальных регионов - не более 6 млн рублей.

Кроме того, "Семейную ипотеку" могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тыс. человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид. В конце декабря президент заявил, что семейная ипотека под 6% должна быть распространена на вторичное жилье в населенных пунктах, где почти нет новостроек.