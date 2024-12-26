В Доминикане в 2025 году начнет полноценную работу посольство РФ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал открытие в 2025 году полноценного посольства России в Доминиканской Республике.

Об этом Лавров сообщил в интервью российским и иностранным СМИ.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.

В настоящий момент функции дипмиссии в Доминиканской Республике по совместительству осуществляет посольство России в Венесуэле.