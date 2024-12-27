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Федеральное правительство поддержит аграриев Курской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России окажет помощь аграриям Курской области, оказавшимся в сложной ситуации. Меры поддержки обсудили вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщила пресс-служба Патрушева.

"Главной темой стала помощь областным сельхозпроизводителям, в частности, возможность компенсации ущерба для пострадавших аграриев. Среди обсуждаемых мер также - отсрочка лизинговых платежей для предприятий агропромышленного комплекса Курской области. В 2024 году проведена реструктуризация задолженности 18 лизингополучателям по 70 договорам", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, обсуждалась реконструкция одного из наиболее значимых водных объектов области - Курского водохранилища на реке Тускарь. Его восстановление будет способствовать повышению качества жизни населения прибрежных населенных пунктов и Курска, а также позволит защитить территории от затопления и подтопления в период весеннего половодья. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Патрушев подчеркнул, что Курской области оказывается точечная поддержка по острым вопросам, ситуация в сфере сельского хозяйства находится на контроле федеральной власти.

Александр Хинштейн Дмитрий Патрушев правительство Курское водохранилище Курская область Тускарь
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