Федеральное правительство поддержит аграриев Курской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России окажет помощь аграриям Курской области, оказавшимся в сложной ситуации. Меры поддержки обсудили вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщила пресс-служба Патрушева.

"Главной темой стала помощь областным сельхозпроизводителям, в частности, возможность компенсации ущерба для пострадавших аграриев. Среди обсуждаемых мер также - отсрочка лизинговых платежей для предприятий агропромышленного комплекса Курской области. В 2024 году проведена реструктуризация задолженности 18 лизингополучателям по 70 договорам", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, обсуждалась реконструкция одного из наиболее значимых водных объектов области - Курского водохранилища на реке Тускарь. Его восстановление будет способствовать повышению качества жизни населения прибрежных населенных пунктов и Курска, а также позволит защитить территории от затопления и подтопления в период весеннего половодья. Работы запланированы в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".

Патрушев подчеркнул, что Курской области оказывается точечная поддержка по острым вопросам, ситуация в сфере сельского хозяйства находится на контроле федеральной власти.