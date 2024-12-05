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Путин призвал Хинштейна использовать на посту врио курского главы контакты в силовых структурах

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил назначенного врио губернатора Курской области Александра Хинштейна использовать на этом посту его контакты в силовых структурах.

На встрече с Хинштейном Путин вспомнил, что с 2016 по 2018 годы тот работал в качестве советника директора "Росгвардии" - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

Предлагая пост врио губернатора Курской области, Путин подчеркнул, что сейчас там востребовано кризисное управление. "А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики территории в целом, ну и той, которая сейчас освобождается нашими войсками. А самое главное - нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем", - сказал Путин.

Глава государства добавил: "У вас очень хорошие наработки, отношения в исполнительных органах власти и в силу вашей прежней работы в силовых структурах - это все нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят".

Хинштейн, в свою очередь, отметил, что для него это большая честь и доверие. "Со своей стороны буду делать все для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны", - сказал врио курского губернатора.

Владимир Путин Александр Хинштейн Курская область Росгвардия силовые структуры
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