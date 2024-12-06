Старовойт отметил проблемы Смирнова с коммуникацией с жителями Курской области

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Ушедший 5 декабря в отставку с поста губернатора Курской области Алексей Смирнов в последнее время имел проблемы с доведением информации о мерах поддержки до жителей региона, считает министр транспорта, бывший глава Курской области Роман Старовойт.

"Очевидно, что в последнее время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми", - сказал он журналистам.

"На региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки, но организовать доведение до людей информации о том, как реализуются меры... С этим возникли проблемы. А ситуация непростая. Видимо, в связи с этим было принято решение о смене губернатора", - добавил министр.

Он сказал, что уже пообщался с новым врио главы региона Александром Хинштейном и пообещал ему всестороннюю поддержку.

"Со Смирновым пообщался и с Хинштейном. Если будет нужна помощь, какие-то рекомендации, мы организуем такое взаимодействие", - сказал Старовойт.

В ночь на 6 декабря президент Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по информационной политике Хинштейна врио губернатора Курской области. Смирнов сообщил об отставке в связи с переходом на другую работу, по собственному желанию.

Старовойт был губернатором Курской области с 2019 до мая 2024 года. Его сменил Смирнов, который до сентябрьских выборов руководил регионом в статусе врио.