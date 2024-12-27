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В Москве будут судить хакера за вымогательство 27 млн руб. у интернет-сервиса

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Москве рассмотрит уголовное дело в отношении хакера, обвиняемого в попытке вымогательства 27 млн рублей у руководства одного из интернет-сервисов за разблокировку клиентских баз, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 3 ст. 273 УК РФ (создание и использование вредоносных компьютерных программ), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

По версии следствия, в мае 2023 "обвиняемый осуществил неправомерный доступ к информационной инфраструктуре сервиса, используя пароли от учетных записей, и с помощью вредоносной компьютерной программы заблокировал клиентские базы данных. Затем он выдвинул руководству сервиса требование передать 27 млн рублей в криптовалюте, обещая взамен предоставить пароль для разблокировки баз".

"Преступная деятельность была выявлена и пресечена в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ и УБК МВД России", - сказала Петренко.

Она не уточнила имени обвиняемого и наименование компании потерпевшей стороны, отметив, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, после задержания в жилище подозреваемого в ходе обысков были обнаружены и изъяты сетевые хранилища, системный блок, 37 жестких дисков, банковские карты, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Уголовное дело, как уточнила представитель министерства, будут рассматривать в Гагаринском суде Москвы.

СКР
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