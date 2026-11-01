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В РПЦ будут молиться за всех беженцев из Алешек, в том числе за тех, кто отправился на Украину

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь продолжит пастырское попечение о жителях херсонских Алешек, эвакуированных оттуда накануне.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, принимавший участие в гуманитарной миссии, в интервью "Вестям" (т/к "Россия-1") рассказал, что обо всех алешкинцах, которые уехали в российские регионы, будут заботиться местные епархии и приходы.

При этом духовенство РПЦ будет молиться за благополучие всех жителей Алешек, в том числе тех, кто решил уехать на территорию Украины. Провожая накануне людей, митрополит Кирилл раздал им иконы, передал благословение патриарха Кирилла и лично пожелал здоровья и благополучия на новых местах.

РПЦ Украина
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В РПЦ будут молиться за всех беженцев из Алешек, в том числе за тех, кто отправился на Украину

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