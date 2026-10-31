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Лантратова сообщила, что договорилась с Лубинцом работать над помощью для живущих у ЛБС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что договорилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинуом продолжить работу над гуманитарными миссиями для помощи людям, живущим рядом с линией боевого соприкосновения.

"Мы с Дмитрием Лубинцом договорились продолжить работу над регулярными гуманитарными акциями. Алешки должны стать первым шагом. Людям, живущим рядом с линией боевого соприкосновения, необходима постоянная поддержка. Будем добиваться, чтобы помощь приходила к ним регулярно", - написала Лантратова в своем канале в Max.

Она также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп "за личное участие, содействие и координацию, которые помогли этой миссии состояться".

По словам Лантратовой, "гуманитарная миссия в Алешках успешно завершена"

"За этим днем - сложные переговоры, благодаря которым удалось достичь соглашения с моим коллегой, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Все договоренности выполнены обеими сторонами. Нам удалось пройти этот путь вместе и помочь людям", - отметила Лантратова.

В рамках миссии жителям Алешек были доставлены "продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи". "Помощь продолжали раздавать и после отъезда нашей колонны - тем, кто остался в Алешках", - сообщила Лантратова.

Она добавила, что "все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места". "В пунктах временного размещения я встретила их лично. После дороги людям особенно нужны отдых, забота и понимание, что будет дальше", - написала российский омбудсмен.

"Те, кто решил отправиться на Украину, также смогли беспрепятственно выехать, даже если заранее не подавали заявку. Организовали перевозку людей, которые не могли передвигаться самостоятельно. Позаботились и о домашних питомцах - они уехали вместе со своими семьями", - сообщила она.

Договоренности о временном прекращении огня для проведения гуманитарной миссии по эвакуации жителей города Алешки Херсонской области были достигнуты при участии первой леди США Мелани Трамп. 30 октября она сообщила, что из населенного пункта эвакуировали более 750 человек.

Российская армия с 04:00 мск 27 октября прекратила огонь и ввела "режим тишины" на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе города Алешки, сообщало Минобороны РФ.

Вечером в пятницу, 30 октября, Лантратова проинформировала о завершении гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Минобороны РФ Яна Лантратова Украина Дмитрий Лубинец
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