Что произошло за день: суббота, 31 октября

Договоренность о регулярных миссиях в Алешках, предупреждение Штатов о подготовке теракта в Москве, "Динамо" - лидер РПЛ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- С Украиной достигнута договоренность о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках Херсонской области, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Яна Лантратова.

- ФСБ сообщила о полученной от США информации о подготовке теракта в Москве. На сайте посольства США в российкой столице появилось сообщение об угрозе происшествия в музее-заповеднике "Царицыно".

- Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз из страны дизтоплива производителями до 31 января 2027 года.

- Депутат парламента Польши Матеуш Моравецкий предложил организовать вотум недоверия правительству премьера Дональда Туска из-за кризиса с конституционным судом.

- Московское "Динамо" победило грозненский "Ахмат" и стало лидером РПЛ.