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"Интер РАО" и "Газпром энергохолдинг" построят 950 МВт мощностей в Кашире и Москве

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правкомиссия по электроэнергетике одобрила план перспективного развития московской энергосистемы на 2025-2030 гг., сообщило в пятницу правительство РФ.

В частности, ПАО "Интер РАО" на Каширской ГРЭС и ООО "Газпром энергохолдинг" на ТЭЦ-25 и ТЭЦ-26 в Москве реализуют проекты строительства новых энергоблоков суммарной мощностью 950 МВт.

ПАО "Россети" займется реализацией проекта строительства и реконструкции линий электропередачи и трансформаторных подстанций классом напряжения 220-750 кВ, включая линию постоянного тока Нововоронежская АЭС - Москва.

Также на правкомиссии был рассмотрен вопрос развития энергосистемы на Дальнем Востоке. Минэнерго поручено проработать варианты площадок для новой генерации в Хабаровском крае или Приморском крае - до 445 МВт, в Республике Саха (Якутия) - до 233 МВт, в Чукотском автономном округе - до 65,8 МВт, в Сахалинской области и Камчатском крае - до 179 и 31 МВт соответственно, а также объектов быстровозводимой генерации.

Кроме того, прорабатывается возможность строительства солнечных и ветровых электростанций мощностью порядка 1700 МВт, говорится в сообщении.

С 1 января 2025 г. Дальний Восток присоединится ко II ценовой зоне энергорынка (сейчас включает в себя Сибирь), что позволит проводить в регионе конкурсные отборы проектов строительства и модернизации энергомощностей, оплата которых происходит, в том числе, за счет платежей энергорынка.

Интер РАО Газпром энергохолдинг
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