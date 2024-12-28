Поиск

Песков заявил, что площадкой для переговоров с Киевом могут быть страны с нейтральной позицией

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В качестве площадки для возможных мирных переговоров по Украине может выступить не только Словакия, но и ряд других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения Пескова с журналистами в субботу представители СМИ напомнили пресс-секретарю о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Россия не против предложения Словакии стать площадкой для переговоров по урегулированию. В связи с этим у Пескова уточнили, рассматривается ли Словакия в качестве единственного приемлемого варианта для организации такой площадки или есть другие.

В миреФицо подтвердил готовность Словакии предоставить площадку для переговоров по УкраинеЧитать подробнее

"Нет, это не единственное предложение. Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и, собственно, находятся в однозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много. Вы знаете, что мы с уважением относимся ко всем миротворческим усилиям этих стран, Путин поддерживает со своими коллегами из этих стран добрые и конструктивные отношения, поэтому такой перечень может быть достаточно солидный этих стран", - сказал Песков.

Однако главное сейчас, по его словам, - "выйти на траекторию мирного процесса".

"Пока эта траектория не нащупывается из-за позиции киевского режима, хорошо известной позиции киевского режима", - отметил Песков.

Дмитрий Песков Украина Словакия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Режим ЧС регионального характера введен в Крыму из-за разлива мазута

В Кремле назвали критической экологическую ситуацию в акватории Черного моря

В Кремле назвали критической экологическую ситуацию в акватории Черного моря
Разлив мазута в Керченском проливе

Очищены выявленные участки загрязнения в морской акватории после крушения танкеров

Президент РФ подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Президент РФ подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

Правительство РФ разрешило в 2025 году продать из госфонда до 3 млн тонн зерна

Минтранс намерен отменить льготные коэффициенты "Платона" к 2028 году

Минтранс намерен отменить льготные коэффициенты "Платона" к 2028 году

Президент РФ подписал закон о спецсчетах для доходов иноагентов

Путин подписал закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных

"Азимут" отменил рейсы в Азербайджан из-за отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджи

"Азимут" отменил рейсы в Азербайджан из-за отзыва слотов аэропортами Баку и Гянджи

Принято постановление правительства для ограничения телефонного мошенничества

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });