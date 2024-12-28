Песков заявил, что площадкой для переговоров с Киевом могут быть страны с нейтральной позицией

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В качестве площадки для возможных мирных переговоров по Украине может выступить не только Словакия, но и ряд других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения Пескова с журналистами в субботу представители СМИ напомнили пресс-секретарю о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Россия не против предложения Словакии стать площадкой для переговоров по урегулированию. В связи с этим у Пескова уточнили, рассматривается ли Словакия в качестве единственного приемлемого варианта для организации такой площадки или есть другие.

"Нет, это не единственное предложение. Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и, собственно, находятся в однозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много. Вы знаете, что мы с уважением относимся ко всем миротворческим усилиям этих стран, Путин поддерживает со своими коллегами из этих стран добрые и конструктивные отношения, поэтому такой перечень может быть достаточно солидный этих стран", - сказал Песков.

Однако главное сейчас, по его словам, - "выйти на траекторию мирного процесса".

"Пока эта траектория не нащупывается из-за позиции киевского режима, хорошо известной позиции киевского режима", - отметил Песков.