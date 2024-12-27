Фицо подтвердил готовность Словакии предоставить площадку для переговоров по Украине

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу подтвердил, что готов, если это потребуется, организовать на территории своей страны переговоры между Россией и Украиной для урегулирования украинского кризиса.

"Если кто-то захочет организовать мирные переговоры в Словакии, мы будем готовы и проявим гостеприимство", - написал Фицо в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Фицо предложил провести переговоры о мирном урегулировании украинского кризиса на территории Словакии.

"Что касается места проведения, он (Фицо - ИФ) сказал, что, если дойдет дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров", - сказал Путин в четверг журналистам.

"Да, мы не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает такую нейтральную позицию, с нашей точки зрения, эта позиция является нейтральной и это приемлемый для нас вариант", - отметил глава российского государства.