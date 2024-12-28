В СКР заявили о росте числа экстремистских преступлений в СКФО на треть в 2024 г.

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Свыше 140 эпизодов экстремистских преступлений было установлено следственными органами России в 2024 году в Северо-Кавказском федеральном округе.

Такие данные были озвучены на оперативном совещании, которое прошло под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина в Ессентуках (Ставропольский край), сообщила в субботу пресс-служба СКР.

"Глава ведомства отметил, что вызывает озабоченность увеличение более чем на треть количества экстремистских преступлений - их было установлено 149 эпизодов. Александр Бастрыкин потребовал комплексно подходить к решению проблемы радикальных проявлений и организовать комплексные мероприятия по их профилактике, особенно в молодежной среде", - говорится в сообщении.

Также на совещании были озвучены другие данные по СКФО по итогам 2024 года: установлено более 1,8 тыс. фактов коррупционных проявлений, в том числе 936 случаев взяточничества; окончено производство свыше 4 тыс. дел; получено более 8,6 тысяч обращений, из них более половины - на имя председателя СК России.

"Глава ведомства поручил усилить работу по защите прав граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в том числе лиц из числа детей-сирот, обманутых дольщиков, жильцов аварийных домов. Кроме того, необходимо содействовать надежному обеспечению гарантий законных интересов участников специальной военной операции и членов их семей", - отмечается в сообщении.

По результатам совещания Бастрыкин поручил принять меры для повышения качества и оперативности расследования уголовных дел, а также совершенствования работы по приоритетным направлениям деятельности следственных управлений округа.