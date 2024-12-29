Умер фотограф Эдуард Песов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На 93-м году умер фотограф Эдуард Песов, специализировавшийся на жанре политической фотохроники, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Ярчайшая звезда, мощнейший человек, невероятная жизнь", - написала Захарова, назвав Песова автором культовых фотографий, "раскрывающих тайны мировой дипломатии".

Песов снимал множество исторических встреч и бытовых эпизодов из жизни советских и российских лидеров, а также министров иностранных дел СССР и РФ.

Песов - лауреат российских и международных фотоконкурсов, обладатель приза "Золотой глаз" конкурса World Press Photo 1982 года. В 2005 году ему была присуждена национальная премия в области фотоискусства "Золотой глаз России".

В 2007 году Песов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2012 году - орденом Дружбы.