Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

РФ и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150, El Al не будет летать в Москву до конца марта, Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150. По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военных из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

- Правительство РФ до конца 2025 года продлило особый порядок продажи зарубежных лекарственных средств. Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

- Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани. Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев, продолжается уборка анапских и темрюкских пляжей. Между тем, по данным оперштаба Краснодарского края, на дне в акватории Анапы обнаружены незначительные следы мазута. Также были зафиксированы повторные выбросы мазута на отдельных участках пляжей Анапы.

- Президент США Джо Байден объявил о военной помощи Украине примерно на $2,5 млрд. Он пояснил, что из этой суммы $1,25 млрд - оценка стоимости хранящихся на американских складах вооружений, которые передадут Киеву в рамках механизма PDA. А еще $1,22 млрд планируется использовать для заказа нового оружия в рамках механизма USAI.

- El Al до конца марта 2025 года не будет возобновлять полеты в Москву. Ранее авиакомпания сообщала о приостановке рейсов в российскую столицу, но не указывала сроки. Решение последовало после крушения самолета Azerbaijan Arilines, летевшего из Баку в Грозный.

- На Солнце зафиксированы мощные вспышки второй день подряд. Ученые зарегистрировали две вспышки класса Х (относятся к сверхмощным, они могут вызвать сильные геомагнитные бури) и шесть вспышек класса М.

- Красная площадь в Москве будет недоступна в новогоднюю ночь. Ее закроют для посещения с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года. ГУМ-каток продолжит работу по расписанию.