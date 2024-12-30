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Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

"ГУ МВД России по г. Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения", - сказали в управлении.

При этом, как отмечается, "исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием".

Москва Красная площадь МВД РФ
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