Кабмин РФ продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств до конца 2025 года

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России до конца следующего года продлило особый порядок продажи зарубежных лекарственных препаратов.

"До конца 2025 года продлен особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина в понедельник.

Речь идет о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

В правительстве уточнили, что решение о продаже лекарств в иностранной упаковке принимает специальная межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.

Ранее кабмин продлил упрощенные процедуры государственной регистрации отдельных лекарственных препаратов и наиболее востребованных медицинских изделий до конца 2027 года.