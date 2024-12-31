Направляющиеся в Казань авиарейсы перенаправлены в аэропорт Бегишево

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Следующие в Казань авиарейсы перенаправлены в аэропорт Бегишево (Тукаевский район Татарстана), сообщает пресс-служба воздушной гавани Казани.

"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Томска и Сургута перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале, что аэропорт Казани временно не отправляет и не принимает воздушные суда.