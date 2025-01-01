Газораспределительный шкаф поврежден после украинской атаки в Курской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Газораспределительный шкаф в населенном пункте Гирьи в Курской области поврежден в результате украинской ракетной атаки, сообщил в среду врио губернатора Александр Хинштейн.

"ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Подача газа перекрыта, газоснабжение жилых домов не нарушено, уточнил Хинштейн. По его словам, жертв и значимых разрушений нет.