Часть федеральной трассы М5 "Урал" закрыта из-за метели в Оренбургской области

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области полностью закрыли из-за непогоды часть федеральной автотрассы М5 "Урал", сообщает в среду главк МЧС РФ по региону.

Прекращено движение всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги М5 "Урал" с 170-го км (поселок Краснощеково) по 260-й км (поселок Новоникольск) в связи с сильной метелью и ограничением видимости, говорится в сообщении.

Кроме того, полностью закрыт участок автодороги "Каменноозерное - Медногорск" с 177-го км по 184-й км, информирует ведомство.