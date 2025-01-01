Правительству и Сберу поручено обеспечить сотрудничество с Китаем в исследовании ИИ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно со Сбербанком обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта.

Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля.

В частности, кабинету министров и Сбербанку России поручено обеспечить дальнейшее сотрудничество с Китайской Народной Республикой при проведении технологических исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта и рассмотреть вопрос о выпуске международного журнала о развитии технологий искусственного интеллекта в России.

Срок исполнения поручения - 30 апреля 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Кроме того, правительству поручено обеспечить методологическую поддержку деятельности регионов по использованию безопасных и надежных технологий искусственного интеллекта в сфере государственного и муниципального управления в рамках единых отраслевых цифровых платформ.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 мая 2025 года.

Кабинету министров предстоит представить предложения по расширению использования технологий искусственного интеллекта для дополнительного обучения и консультирования школьников по общеобразовательным предметам с учётом федеральных государственных образовательных стандартов.

Срок исполнения - 15 марта 2025 года.

Правительству при участии ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" и исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта поручено обеспечить проведение в России стратегической сессии (международного форсайта) по фундаментальным и поисковым исследованиям, направленным на дальнейшее развитие искусственного интеллекта, говорится в документе.

Срок - 15 ноября 2025 года. Ответственным назначен Мишустин.

В перечне поручений также есть пункт - рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании в интернете международной витрины, содержащей данные о технологических достижениях города Москвы, в том числе в сфере искусственного интеллекта, в целях повышения инвестиционной привлекательности города Москвы и привлечения специалистов в указанной сфере на международном рынке труда.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2025 года. Ответственным назначен мэр Москвы Сергей Собянин.