В Свердловской области из-за фейерверка сгорела городская елка

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В городе Лесной Свердловской области новогодняя елка на городской площади сгорела из-за фейерверка, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил использования пиротехнических изделий. (...) Вероятно, в спешке гражданин коробку с салютом поставил на неровную поверхность, не убедившись в ее безопасности, что, скорее всего, и привело к серьезным последствиям. От первых же выстрелов коробка упала и все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула. Ущерб составил более 600 тысяч рублей", - сказал Горелых.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции территориального ОВД. Установлено, что фейерверк запускал мужчина, личность которого сейчас устанавливают.