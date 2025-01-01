В Чечне дан старт строительству четырех мусульманских школ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В первый день 2025 года в Чечне началось строительство медресе "Даруль-Хадис" и трех новых школ хафизов (знатоков Корана) началось в первый день 2025 года в Чечне, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

"Наступление (...) Нового, 2025 года, мы начали с благого дела. В торжественной обстановке (...) дали старт строительству нового медресе в Грозном", - написал Кадыров.

Медресе "Даруль-Хадис" будет носить имя выдающегося мусульманского ученого имама Аль-Бухари. По проекту трехэтажное здание рассчитано на 500 студентов. Из них 250 человек смогут находиться здесь круглосуточно в общежитии.

"Кроме того, мы сегодня даем старт возведению трех новых школ хафизов в Шатойском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах республики", - добавил Кадыров.