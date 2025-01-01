Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен действием автоматики

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС отключен от сети для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба атомной станции.

"1 января 2025 года в 15:53 по Москве энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Электроэнергетический дивизион "Росатома") отключен от сети действием автоматики для выполнения ремонтных работ на электротехническом оборудовании", - говорится в сообщении.

Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Радиационный фон в районе АЭС соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

На НВАЭС в работе находятся энергоблоки №4, 5, 6. Они несут суммарную нагрузку 2191 МВт.