Минобороны РФ заявило об уничтожении еще 14 украинских дронов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Еще 14 украинских беспилотников (БПЛА) сбиты над российскими регионами в среду вечером, сообщило Минобороны РФ.

"1 января в период с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: два БПЛА над территорией Белгородской области, четыре над территорией Воронежской области, пять над территорией Ростовской области, два над территорией Тульской и один над территорией Орловской области", - сказано в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в среду с 17:30 до 20:00 мск уничтожены 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.