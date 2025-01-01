Поиск

Минобороны РФ заявило об уничтожении еще 14 украинских дронов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Еще 14 украинских беспилотников (БПЛА) сбиты над российскими регионами в среду вечером, сообщило Минобороны РФ.

"1 января в период с 20:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов: два БПЛА над территорией Белгородской области, четыре над территорией Воронежской области, пять над территорией Ростовской области, два над территорией Тульской и один над территорией Орловской области", - сказано в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в среду с 17:30 до 20:00 мск уничтожены 19 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областями.

ПВО Минобороны РФ регионы дроны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На горе Машук в Пятигорске совершили пять поджогов

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе

Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по русскому и литературе
Разлив мазута в Керченском проливе

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

На пляжах Анапы после шторма обнаружены локальные выбросы мазута

Т-Банк присоединил Росбанк

Разлив мазута в Керченском проливе

С Черноморского побережья Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

С января повышены акцизы на алкоголь, табак и сладкие напитки

Минимальная цена на сигареты повышена до 135 рублей за пачку

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе104 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5641 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });