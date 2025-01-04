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Нововоронежская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №7 после остановки автоматикой

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС выведен на 100% мощности после краткосрочного ремонта. Об этом сообщило управление коммуникаций атомной станции в субботу.

"4 января 2025 года в 04:35 (мск) энергоблок №7 Нововоронежской АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом", Электроэнергетический дивизион "Росатома") выведен на 100-процентную мощность после завершения краткосрочного ремонта на электротехническом оборудовании", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что включение энергоблока в сеть (2 января в 18:01 мск) и последующий набор мощности произведены в соответствии с технологическим регламентом.

Энергоблок №7 был отключен от сети действием автоматики 1 января.

В настоящее время все энергоблоки Нововоронежской АЭС (энергоблоки №№4, 5, 6 и 7) работают в штатном режиме и несут нагрузку 3753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся и составляет 0,10 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

Нововоронежская АЭС Росатом
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