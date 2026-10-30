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Песков заявил, что Россия хочет долгосрочного мира на Украине

Песков заявил, что Россия хочет долгосрочного мира на Украине
Дмитрий Песков
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Переговоры по Украине не означают прекращения огня, поскольку Россия настроена на долгосрочное мирное урегулирование, а не на временное прекращение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью NBC News.

"Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира", - заявил Песков.

По его словам, Москва хочет "долгосрочного мира для будущих поколений".

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 октября 2026 года Военная операция на Украине
Дмитрий Песков Украина РФ
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