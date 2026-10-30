Лавров в пятницу начнет работу на встрече глав МИД G20

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу начнет рабочую программу на заседании глав МИД "Группы двадцати", которое пройдет в Атланте, штат Джорджия (США), 30-31 октября.

Министерская встреча станет одним из финальных этапов подготовки саммита "двадцатки", запланированного в Майами 14-15 декабря. США пригласили принять в нем участие президента РФ Владимира Путина. В Кремле отмечали, что приглашение получено, но решение о возможной поездке российского президента еще не принято. А в МИД России подчеркивают, что на фоне проблем с выдачей аккредитаций и виз членам российской делегации, успех саммита в Майами будет зависеть от того, насколько США смогут деполитизировать этот процесс.

Как геополитика влияет на экономику?

Ожидается, что министры обсудят в Атланте вопрос о том, как глобальная геополитическая нестабильность влияет на мировую экономику, а также актуальные аспекты многостороннего взаимодействия в области энергетики и эффективного функционирования глобальных цепочек поставок, сообщили в МИД РФ.

"Конечно, центральной темой является мировая экономика, но не без анализа тех разрушительных тенденций в геополитике, которые имеют место быть", - рассказала ранее на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, российская делегация использует встречу глав внешнеполитических ведомств "двадцатки" для продвижения своих идей, направленных на укрепление основ многополярного мира на базе принципов Устава ООН, уважения суверенитета стран, развития между ними равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Российская делегация, по ее словам, во главе с Лавровым выступит за скорейшую реформу глобальных экономических институтов.

Запад и Восток за одним столом

Россия считает, что "двадцатку" можно сравнить с "Совбезом ООН в сфере экономики", поскольку ее мандат позволяет

Перезапустить механизмы поиска компромиссного сосуществования между Западом и Востоком, рассказал ранее в интервью "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Двадцатка", конечно, не единственный формат, где условные Восток и Запад сидят за одним столом. Однако у нее во многом уникальные параметры. Когда члены форума встают на рациональную стезю, он способен решать самые сложные задачи", - уточнил он.

Одновременно российский дипломат отмечал, что "двадцатка" сегодня не на пике своей "спортивной" формы" и "многие ее переговорные процессы стагнируют или упираются в содержательный тупик". Но, по его словам, в Москве не видят альтернатив тому, чтобы договариваться и искать компромиссы по сложным вопросам мировой экономики именно на площадке "Группы двадцати".

"В ее составе присутствуют все центры силы и влияния, включая Россию, Китай и США", - сказал "Интерфаксу" Бердыев.

Он добавил, что даже формально недружественные страны способны находить развязки сложных узлов, если верх берет здравый рассудок и добрая воля, что это наглядно подтвердила недавняя "дизельная сделка" Москвы и Вашингтона.

В целом, по его словам, российская сторона видит как растет интерес к взаимодействию с ней на площадке G20 со стороны так называемых недружественных стран, в том числе по темам использования Северного морского пути, энергетики, искусственного интеллекта, продовольствия.

При этом подготовка к министерскому заседанию в США проходила не гладко, сообщили ранее в МИД. Россия в очередной раз "столкнулась с американской бюрократической волокитой и сложностями в аккредитации и получении виз" и решение этих вопросов потребовало серьезных усилий, подчеркнули в министерстве.

"Продолжается плотная работа с американцами в целях снятия всех этих надуманных ограничений, в том числе в контексте подготовки к саммиту форума в Майами 14-15 декабря, успех которого во многом будет зависеть от деполитизации указанного процесса", - заявили в МИД.