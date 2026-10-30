Патрушев заявил, что ВСУ совершили за год более ста атак на суда с российскими грузами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины при помощи НАТО совершили за год более ста атак на суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались в интересах России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Посмотрите на Черное море. Морские подразделения ВСУ при помощи натовцев превратились в инструмент террористических действий", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"За год зафиксировано более сотни атак на морские суда и объекты морской инфраструктуры, которые использовались для перевозок грузов в интересах России. Все они на совести Запада", - уточнил он.