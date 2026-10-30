Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу умеренно растет на фоне вновь дорожающей нефти (декабрьский фьючерс на Brent превысил $116 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2496,58 пункта (+0,2%), индекс РТС - 974,86 пункта (+0,2%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции "ВК" (+1,9%), МКПАО "Озон" (+1,6%), "Русала" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), просели бумаги "ФосАгро" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 октября, составляет 80,6761 руб. (-19,03 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Хэдхантера" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), "Полюса" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,3%), "ИКС 5" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил в Госдуме во время первого чтения изменений в Налоговый кодекс, что повышать налоги или вводить экспортные пошлины в адрес нефтегазовых компаний сейчас нет смысла, поскольку они несут нагрузку по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов. "Я хотел бы просто отметить, что уже сейчас уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли больше 60%. Это больше, чем в любой другой отрасли Российской Федерации. В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию и наших потребителей нефтепродуктами", - сказал он.

Испанская Naturgy, имеющая долгосрочный контракт на покупку 2,5 млн тонн СПГ с проекта "Ямал СПГ", видит возможность закупать этот газ с января 2027 года ввиду того, что происходит и может произойти на рынке, заявил топ-менеджер испанской компании в ходе телеконференции.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг вечером, что Россия готова воевать с Европой, но не хочет этой войны, а победителей в этой войне вообще не будет. "Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне (с Россией - ИФ) к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия - Африка", комментируя свой недавний разговор с руководителями Норвегии и Финляндии.

Президент предупредил сторонников войны с Россией: "Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году". "А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", - подчеркнул президент РФ.

При этом Путин также отметил, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой - как с ЕС в целом, так и с отдельными странами.

По словам Путина, Россия поддерживает соблюдение международного права в ситуации в Балтийском море, но готова ответить на любые вызовы. "Мы поддерживаем такой подход. Ну а что же иначе? А иначе будет ситуация, похожая на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим", - сказал он.

По словам президента, ситуация на Балтике обсуждалась в ходе разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который состоялся по их инициативе.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Европа целенаправленно пытается "поджечь" акватории Балтийского и Черного морей и прилегающие к ним регионы. "НАТО, ЕС и Лондон прилагают большие усилия для того, чтобы разжечь в Европе большую войну. Угрозы особенно велики именно с морских направлений - с балтийского и черноморского", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Подчеркну: поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы - это целенаправленная политика европейских элит, которые сегодня окончательно забыли об интересах своих народов, нуждающихся в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией", - отметил он.

Патрушев заявил, что международное морское право уже бессильно, "потому что западники его давно демонстративно игнорируют".

Также Патрушев заявил, что Британия может организовать провокацию против российско-американской сделки по поставкам дизельного топлива. "Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем. Такие риски у нас находятся постоянно в поле зрения", - заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью NBC News заявил, что переговоры по Украине не означают прекращения огня, поскольку Россия настроена на долгосрочное мирное урегулирование, а не на временное прекращение боевых действий. "Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира", - заявил Песков. По его словам, Москва хочет "долгосрочного мира для будущих поколений".

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов ожидает, что в течение пятничной торговой сессии индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2450-2530 пунктов, нефть Brent - в коридоре $110-116 за баррель, доллар - в районе 80-83 руб./$1.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, поддержку нефтегазовому сектору рынка акций РФ оказывают высокие цены на нефть, однако перспективы рынка остаются во многом зависимыми от геополитики. Ожидания возобновления переговоров по украинскому урегулированию поддерживают интерес к российским активам, но конкретных договоренностей о смягчении западных антироссийских санкций пока нет. Дополнительным негативным сигналом стал отзыв "Яндексом" прогноза по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год на фоне возросшей неопределенности. В результате рынок сохраняет чувствительность к геополитическим новостям, а корпоративные факторы усиливают разнонаправленную динамику отдельных акций.

Индекс МосБиржи протестировал поддержку в районе 2500 пунктов. Выход индекса относительной силы RSI из зоны перекупленности указывает на ослабление восходящего импульса и формирует сигнал к продаже. Закрепление индекса МосБиржи по итогам недели ниже 2500 пунктов создаст предпосылки для снижения к 2418 пунктам, тогда как возврат выше круглого рубежа откроет путь к росту в направлении 2573 пунктов, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчеты.

Экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,2%, сообщает Trading Economics. Таким образом, темпы роста ВВП в июле-сентябре ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 2,2%, а подъем стал максимальным за год.

Тем временем доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы выросли на 0,5%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,6%.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,3% к августу и на 3,1% за год после подъема соответственно на 0,3% и 3% в августе. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,5%, австралийский ASX подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi упал на 4,7%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-2,1% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут после коррекции накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $116,11 за баррель (+1,1% и -0,4% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $103,23 за баррель (+1,2% и -0,8% накануне).

Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам высокопоставленного представителя вооруженных сил США, адмирал представил Трампу военные планы на встрече в Белом доме. В ней приняли участие министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.