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Природный пожар на территории двух округов в Забайкалье ликвидирован

Пожарные не допустили перехода огня на 12 животноводческих хозяйств, а также населенный пункт

Природный пожар на территории двух округов в Забайкалье ликвидирован
Сотрудник МЧС Забайкалья во время тушения ландшафтного пожара
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Природный пожар, затронувший территории двух округов Забайкальского края, ликвидирован, удалось отстоять населенный пункт и более десятка животноводческих хозяйств, сообщает региональный главк МЧС России.

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"Ландшафтный пожар ликвидирован на площади 4,5 тыс. гектаров. Благодаря слаженным действиям профессиональных и добровольных пожарных, а также местного населения, не допущено перехода огня на 12 животноводческих хозяйств, а также населенный пункт Курильжа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером в условиях сильного ветра в Агинском округе пожар охватил 350 гектаров. Из-за осложнения обстановки и увеличения площади возгорания в округ была направлена межведомственная группировка в составе 123 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС России 52 человека и 12 единиц техники. Локализовать пожар удалось, когда огню уже удалось перейти с Агинского на Могойтуйский округ.

Забайкалье МЧС России
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