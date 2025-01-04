Единый центр по спасению птиц откроют в Анапе

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Центральный пункт по спасению птиц от мазута в Анапе обеспечит единовременную работу до 500 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Пункт заработает с 5 января. Он станет центральным по спасению пернатых и будет работать столько времени, сколько потребуется. Самое важное – это просторные помещения, которые отвечают всем задачам для помощи пернатым. В новом центре смогут одновременно работать до 500 человек", - говорится в сообщении.

Единый центр по спасению птиц разместят на базе пансионата "Полярные Зори". Для него выделены помещения площадью по 200 кв. метров для мойки и нахождения птиц в вольерах после помывки. Помимо этого, там появятся склады для хранения инвентаря, штаб для волонтеров, кухня и столовая, а также зоны отдыха.

Ранее сообщалось, что спасенных от мазута на пляжах Кубани птиц начали выпускать в природу. По данным на 4 января, более 3,3 тыс. птиц удалось спасти в регионе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено около 96 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.