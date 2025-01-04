На Кубани выпустили в природу еще 160 спасенных от мазута птиц

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Специалисты министерства природных ресурсов Краснодарского края выпустили на природу 160 спасенных от мазута особей чомги на территории государственного заказника "Запорожско-Таманский", сообщает оперштаб региона.

"Специалисты министерства выпустили 160 особей чомги (большой поганки), которые успешно прошли реабилитацию, на территории государственного зоологического заказника регионального значения "Запорожско-Таманский", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выпуском всех пернатых осмотрели ветеринары и орнитологи: птицы подвижны, активны и готовы к возвращению в естественную среду.

"Место выпуска - неподалеку от п. Пересыпь Темрюкского района. Его ранее выбрали совместно с экспертами и орнитологами. Это особо охраняемая природная территория, находится она на удаленном расстоянии от мест загрязнения и является естественной средой обитания данного вида", - добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что спасенных от мазута на пляжах Краснодарского края птиц начали выпускать в природу. В субботу ветеринары выпустили 200 спасенных от мазута птиц в реку Кубань в Краснодаре. По данным на 4 января, более 3,3 тыс. птиц удалось спасти в регионе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено около 96 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.