Жителям Апшеронска в Краснодарском крае вернули свет

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение в городе Апшеронск в Краснодарском крае, прерванное из-за аварии на подстанции, сообщил в воскресенье оперштаб региона.

Штаб ссылается на информацию компании "Россети Кубань". "В настоящее время специалисты отрабатывают отдельные заявки потребителей в предгорных поселках муниципалитета", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, аварийное отключение на подстанции оставило без света Апшеронск и два сельских поселения Кубани. По данным прокуратуры региона, предварительно, без света остались около 55 тыс. человек. По факту массового отключения организована проверка.