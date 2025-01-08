Ограничения вводились в четырех аэропортах Поволжья для обеспечения безопасности

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в среду.

Ограничения вводились "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", отметил представитель Росавиации.

В Саратове ограничения сняты в 5:30 по московскому времени, в Ульяновске - в 7:00, а в Казани и Нижнекамске - в 8:00.

"В период действия ограничений "уходов" самолетов, совершавших рейсы в эти аэропорты, на запасные аэродромы не было. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет", - отметил Кореняко.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Саратов и Энгельс, уничтожении дронов над Энгельсом и попадании обломков на промышленный объект в городе.

Он отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.