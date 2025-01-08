Сход 39 полувагонов с углем произошел на Тихоокеанской железной дороге

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Сход груженных углем полувагонов грузового поезда произошел на Тихоокеанской железной дороге, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в среду.

"Вечером 6 января 2025 года в Хабаровском крае в районе станции 16-го Разъезда 461 км частной железнодорожной линии необщего пользования от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга произошел сход, предварительно, 39 груженных углем полувагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются, пострадавших нет.

По факту инцидента начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее сообщалось, что 14 ноября 2024 года завершилась прокладка полотна на протяжении всех 530 км Тихоокеанской железной дороги, которая связала Эльгинское угольное месторождение и строящийся порт на побережье Тихого океана (мыс Манорский) в Хабаровском крае. По полотну в тестовом режиме проехал первый состав, груженый углем.

Дорога протяженностью 530 км (полная длина со всеми разъездами - 626 км) необходима для вывоза угля с месторождения, расположенного в Якутии, через порт "Эльга" на побережье Тихого океана в Хабаровском крае.