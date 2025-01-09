Орнитолог предложила отпускать отмытых от мазута здоровых птиц через неделю

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Орнитологи на встрече в оперативном штабе Краснодарского края внесли предложение выпускать в дикую природу отмытых от мазута здоровых птиц уже через неделю после реабилитации, сообщает оперштаб Кубани.

"Мы предлагаем тех птиц, которые обладают подвижностью, живостью, выпускать через неделю. Птица, которая содержится в неволе более 3 недель, становится не выпускной, это уже зоопарковская птица. Она теряет все свои навыки и, в первую очередь, состояние мышечной системы, она не может охотиться и достойно себя вести в природе", - цитирует оперштаб председателя Краснодарского отделения Русского орнитологического общества Светлану Смирнову.

Эксперт отметила, что в ближайшее время птиц, которых отмыли и реабилитировали, после оценки их состояния, нужно выпустить на природу.

"Вы говорите о том, что птица теряет жировой покров - это не совсем так, (...) пуховый покров птицы, который и создает эту воздушную прослойку и не дает птице замерзнуть, он не покрыт никаким жиром. Птицу в первую очередь согревает и создает водоотталкивающие свойства наружный перьевой покров. Примерно 70% от времени здоровая птица приводит в порядок свое оперение. (...) Поэтому лучше ей дать это сделать в естественной среде", - пояснила Смирнова.

Ранее сообщалось, что волонтеры и ветеринары в городе-курорте Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края спасли 5 678 птиц, испачкавшихся в мазуте после крушения танкеров.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.