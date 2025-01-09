ФАС определила параметры оценки финорганизаций для предварительного согласования сделок

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления, устанавливающего предельную стоимость активов финорганизаций, при превышении которой будет требоваться предварительное согласование с ведомством всех сделок по приобретению конкурирующих компаний.

В 2024 году был принят закон об усилении контроля за сделками на финансовых рынках, в соответствии с которым с 1 сентября 2025 года все сделки крупных финорганизаций должны подлежать предварительному согласованию с ФАС независимо от величины активов приобретаемой финансовой организации-конкурента.

Согласно размещенному на regulation.gov.ru проекту документа, ФАС предлагает считать крупными компании со стоимостью активов от 25 трлн рублей в отношении кредитных организаций, от 300 млрд рублей - в отношении страховых организаций и 2 млрд рублей - в отношении страховых брокеров.

Также ФАС обновила порог стоимости активов приобретаемых финорганизаций, при превышении которого также требуется предварительное согласование сделок с ФАС. Для негосударственных пенсионных фондов он составит 100 млрд рублей, для кредитных организаций - 32 млрд рублей, для микрофинансовых организаций - 3 млрд рублей, для страховых компаний - 1,5 млрд рублей. В отношении управляющих компаний НПФ порог установлен на уровне 650 млн рублей, управляющих компаний - 600 млн рублей, кредитных потребительских кооперативов - 500 млн рублей, брокеров - 450 млн рублей, страховых медицинских организаций - 400 млн рублей, страховых брокеров, регистраторов, депозитариев, организаторов торговли, клиринговых организаций, ломбардов - 200 млн рублей, обществ взаимного страхования, управляющих компаний и депозитариев инвестфондов, форекс-дилеров - 100 млн рублей.

Эти параметры, как ожидается, также вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Сейчас банкам нужно согласовывать приобретение другой кредитной организации, если размер ее активов превышает 29 млрд рублей. Для микрофинансовых организаций порог установлен на уровне не менее 3 млрд рублей, для НПФ - 2 млрд рублей, для организаторов торговли - 1 млрд рублей, для обществ взаимного страхования, кредитных потребительских кооперативов - 500 млн рублей, для страховых организаций, УК инвестфондов, клиринговых организаций, депозитариев, ломбардов - 200 млн рублей, для страховых медицинских организаций - 100 млн рублей

"При установлении в проекте постановления величин активов финансовых организаций ФАС России учитывала уровень концентрации рынка, а также наличие игроков, занимающих лидирующие позиции и имеющих существенный отрыв от ближайших конкурентов. В связи с этим в проекте постановления повышены соответствующие величины активов для кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, брокеров, управляющих, управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов и страховых медицинских организаций, а также понижены величины для организаторов торговли, обществ взаимного страхования, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, форекс-дилеров", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Третьим фактором (помимо размера активов финорганизации и активов приобретаемой компании) для предварительного согласования сделки с ФАС, по-прежнему, остается стоимость приобретаемых активов более 10% от стоимости активов самой компании.

Ранее 9 января ФАС опубликовала проект постановления правительства, который устанавливает критерий определения лизинговой компании как крупной для обязательного предварительного согласования всех сделок - ее активы должны будут превышать 180 млрд рублей. Порог для приобретаемого актива на лизинговом рынке остался прежним - 8 млрд рублей (при превышении также потребуется согласование с ФАС).