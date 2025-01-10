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В Кремле видят усиление разногласий в Европе по перспективам поддержки Украины

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Европе растут противоречия относительно перспектив поддержки Украины, однако пока европейские страны следуют в фарватере действующей администрации США, нацеленной на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что там растут противоречия и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, эффективности и так далее. Мы, конечно же, внимательно наблюдаем за этим процессом. Мы видим, что страны продолжают декларировать свою политическую волю и дальше поддерживать Украину", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в пятницу прокомментировал итоги встречи контактной группы помощи Украине в немецком Рамштайне.

"Говоря русским языком, США при нынешнем руководстве, которому осталось в офисе 10 дней, намерены и дальше делать все для продолжения войны. Разумеется, европейские страны идут в фарватере этой генеральной линии. Это то, что касается действующей администрации США и их сателлитов, которые присутствовали в Рамштайне", - сказал Песков.

Дмитрий Песков США Украина Европа
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