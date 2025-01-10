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Думский комитет не поддержал идею о передаче аккредитации техосмотра от РСА

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту не поддержал законопроект, предлагающий передать полномочия по аккредитации операторов технического осмотра от Российского союза автостраховщиков (РСА) Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации).

По мнению комитета, документ несет потенциальные финансовые и организационные риски.

Законопроект (№352566-8) был внесен в парламент группой сенаторов. Он предусматривал передачу функций по аккредитации, контролю за операторами и ведению реестра технического осмотра в ведение Росаккредитации и ее подведомственных учреждений. Предлагалось обязать операторов пройти переаккредитацию в течение шести месяцев и ввести ежегодные платежи за поддержание статуса аккредитации.

Комитет отметил, что реформа не имеет четко обоснованной цели, а действующая система полностью справляется с поставленными задачами. "Система технического осмотра сформирована и обеспечивает потребности владельцев транспортных средств. Передача функций Росаккредитации потребует значительного увеличения ее штата и бюджетных средств, которых не предусмотрено", - говорится в заключении комитета.

Депутаты также указали, что новая процедура переаккредитации потребует значительных финансовых вложений от операторов техосмотра. "Реализация требований приведёт к уходу операторов с рынка, что усугубит нехватку пунктов техосмотра в удалённых районах и поставит под угрозу перевозки пассажирским и грузовым транспортом", - подчёркивается в документе.

В заключении также отмечены юридические и правовые недостатки инициативы, включая отсутствие регламента для взаимодействия заявителей с Росаккредитацией и отсутствие порядка проведения проверок.

Комитет рекомендовал Госдуме отклонить законопроект, подчеркнув, что предлагаемые изменения не соответствуют актуальным потребностям отрасли и могут негативно повлиять на рынок технического осмотра.

Госдума РСА Российский союз автостраховщиков Росаккредитация
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