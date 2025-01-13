Госдума отложила законопроект о реформе аккредитации техосмотра автотранспорта

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Совет Думы перенес на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о передаче полномочий по аккредитации операторов технического осмотра автотранспорта от Российского союза автостраховщиков (РСА) Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитации), рассказал "Интерфаксу" источник в парламенте.

Он напомнил, что проект закона был поставлен в повестку заседания Госдумы 14 января. Ожидалось, что парламент отклонит документ, исходя из рекомендаций профильного комитета - по транспорту.

Законопроект № 352566-8 в мае 2023 года внесла в палату группа сенаторов. Он предусматривает передачу функций по аккредитации, контролю за операторами и ведению реестра технического осмотра в ведение Росаккредитации и ее подведомственных учреждений. Предлагалось обязать операторов пройти переаккредитацию в течение шести месяцев и ввести ежегодные платежи за поддержание статуса аккредитации.

Ранее в своем заключении на законопроект комитет Госдумы по транспорту отметил, что документ несет потенциальные финансовые и организационные риски. По мнению комитета, реформа не имеет четко обоснованной цели, а действующая система полностью справляется с поставленными задачами. "Система технического осмотра сформирована и обеспечивает потребности владельцев транспортных средств. Передача функций Росаккредитации потребует значительного увеличения её штата и бюджетных средств, которых не предусмотрено", - говорилось в заключении комитета, который предлагал отклонить законопроект в ходе пленарного заседания 14 января.