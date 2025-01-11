При пожаре в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме никто не пострадал

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Медицинская помощь в корпусе психиатрической больницы в подмосковной Яхроме, где в субботу произошёл пожар, не оказывалась, здание было на ремонте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пациентов в здании не было.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на площади 1 тыс. кв. м.

К настоящему моменту открытый огонь на месте пожара потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ.