Путин отметил необходимость усиления прокурорского надзора за ситуацией в ОПК

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Необходимость продолжения системного надзора прокуроров за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружений и техники, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника прокуратуры.

"За последнее время прокурорами многое сделано для усиления надзора за ситуацией в оборонно-промышленном комплексе, в том числе за плановыми поставками в войска вооружения и техники. Прошу и дальше вести работу в этой сфере", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил, что прокурорский надзор за поставками в войска вооружений и техники должен вестись в координации с другими ведомствами.