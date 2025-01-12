Володин отметил, что речи о полном запрете видеоигр не идет

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках дискуссии о законопроекте о регулировании индустрии видеоигр подчеркнул необходимость выпуска отечественного контента, речи о полном запрете видеоигр не идет.

"Нам необходимо разрабатывать и выпускать отечественный контент. Это вопрос, который предстоит решать", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Володин отметил, что проведенный в его телеграм-канале опрос показал, насколько многих волнует тема, связанная с деструктивным контентом в видеоиграх и интернете. "Большинство проголосовавших - 71% высказались за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей", - сообщил спикер Госдумы.

Между тем, он прокомментировал информацию, опубликованную на ряде медиаресурсов о якобы возможном полном запрете видеоигр. "Сразу хочу подчеркнуть - об этом речи не идет", - заявил Володин.

Вместе с тем спикер Госдумы напомнил, что "за последние годы произошел ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах".

"Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх. Дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается", - написал он.

Кроме того, Володин отметил, что планируется "подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных".

"Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер. Еще раз подчеркиваю, речь идет именно о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной на территории нашей страны, - совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено - ИФ). Всего того, что крайне негативно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения", - считает спикер Госдумы.