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Горелкин заявил, что в законопроекте о видеоиграх нет запретов для иностранных площадок

Горелкин заявил, что в законопроекте о видеоиграх нет запретов для иностранных площадок
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В законопроекте о регулировании индустрии видеоигр не предусматривается запретов для иностранных издателей, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

"Никаких запретов на деятельность иностранных площадок законопроект не содержит", - написал он в Telegram.

Он отметил, что соответствующий законопроект предлагает ввести ряд обязанностей для распространителя и издателя видеоигры - "информировать пользователей о возрастной классификации, об особенностях её содержания и внутриигровых платежах".

Горелкин обратил внимание, что проект закона предусматривает несколько способов идентификации геймеров: через "Госуслуги", при помощи иной системы аутентификации, подконтрольной российскому юрлицу, при помощи биометрии или по номеру телефона. По его словам, выбрать можно будет любой из них. А привязка аккаунта к телефонному номеру сегодня реализована на всех крупных видеоигровых платформах, добавил депутат.

Ранее Горелкин сообщил о внесении в Госдуму проекта закона, регулирующего видеоигровую индустрию.

Так, предлагается впервые ввести в законодательство определения, что такое видеоигра, что считать игровым имуществом, кто такие распространители видеоигр.

"Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома", - пояснил Горелкин.

Он считает, что внесение этого законопроекта станет "приглашением к дискуссии".

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ранее в Telegram сообщил, что "вопрос регулирования контента, который транслируется в видеоиграх, безусловно важен и требует особого внимания".

"Мы должны подойти к этому вопросу аккуратно и взвешенно, нюансов много, но мы готовы к этой работе на площадке комитета. Планируем в ближайшее время провести расширенное заседание с приглашением представителей отрасли и всех заинтересованных сторон. Выслушаем каждого, учтём позицию в работе над законопроектом, который уже внесен и был направлен в наш комитет", - отметил Боярский.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 января сообщил, что до конца месяца будет рассмотрен вопрос о защите граждан от деструктивного контента. Он отметил, что "поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей".

Антон Горелкин Вячеслав Володин Госуслуги Сергей Боярский Госдума
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